Суддя Броваского суду отримала 6 років вʼязниці за 1 тисячу євро хабара

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області та визнав її винною в отриманні хабара в 1 тисячу євро.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддю визнали винною в отриманні хабара в 2017 році за прийняття рішення про повернення вилученого майна. За даними журналіста Олега Новікова, йдеться про судді Ганну Білик, яка вимагала гроші у підприємства за винесення уточнюючого рішення у справі про вилучення 13,5 тонн пального податківцями. За винагороду вона обіцяла повернути паливо.

Рішенням ВАКС судді дали 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля і земельної ділянки в Броварах. Також її позбавили права займати суддівську посаду строком на 3 роки.

У Білик є 30 днів на оскарження вироку.