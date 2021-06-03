У Києві цими вихідними вакцинацію для записаних у «Дії» організують у два потоки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві 5 і 6 червня вакцинацію записаних через додаток «Дія» киян організують у два потоки, щоб мінімізувати черги.
Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.
Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі прийматиме й тих, кому прийшло запрошення на щеплення від коронавірусу (СМС або дзвінок), і тих, хто не отримав запрошення, але записався в «Дії».
Киянам в першому потоці потрібно буде показати СМС-повідомлення з датою, часом і номером вакцинальної бригади. Другий потік — прийом людей за принципом живої черги.
Центр вакцинації в МВЦ за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А), у ці вихідні буде відкритий з 10:00 до 17:30.
- Центри вакцинації відкриті в Києві, Одесі та Львові. Ще один відкриють у Тернополі. Центри значно збільшили темпи вакцинації — у минулі вихідні був встановлений рекорд за кількістю прищеплених.
- Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за це літо планує вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу), або ж зробити 10 мільйонів щеплень. Він також говорив, що на літо карантин в Україні можуть послабити.