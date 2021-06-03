СБУ затримала агента «ДНР», який співпрацював з Управлінням ООН

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СБУ

Служба безпеки України затримала шпигуна бойовиків «ДНР». Він обіймав посаду організацію, яка співпрацює з ООН.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники служби викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого «міністерства державної безпеки ДНР». Чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Підозрюваний збирав та передавав інформацію про місця дислокації, режим охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, Головного розвідувального управління Міноборони та Держприкордонслужби на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.