Ізраїльська опозиція домовилася про створення уряду без Нетаньягу. Він перебував на посаді 12 років

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GPO / Handout

Опозиційні партії Ізраїлю уклали угоду про створення коаліції без правоцентристської партії «Лікуд» чинного премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Новим головою уряду стане лідер ультраправої партії «Яміна» Нафталі Бенетт.

Про це повідомив лідер центристської партії «Єш Атід» Яїр Лапід, пишуть The New York Times та ВВС.

За його словами, опозиційні політики домовилися, що Бенетт очолюватиме уряд протягом двох років (до 2023-го), після чого прем’єр-міністром буде Лапід (до 2025 року).

Тепер склад нового коаліційного уряду має затвердити Ксенет(парламент). Це має відбутися протягом приблизно 10 днів.

Зазначимо, раніше Нетаньягу назвав Бенетта «шахраєм» і сказав, що будь-яка коаліційна угода є «загрозою для безпеки та майбутнього країни».

Як повідомляють ЗМІ, до складу коаліції увійшли 8 партій, які мають абсолютно різні ідеологічні погляди.