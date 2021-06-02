На український ринок заходить німецький лоукост Eurowings

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Німецька лоукост-авіакомпанія Eurowings, яка входить до концерну Lufthansa Group, розпочне польоти до України.

Про це пише avianews.

Перші рейси виконуватимуться з Дюссельдорфа до Києва. Розпочнуться вони з 1 вересня тричі на тиждень — щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Квитки на свої рейси Eurowings продає від 50 євро в один бік. У нього входить також перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг.