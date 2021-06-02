Україна розширить безвіз з Перу на всі типи подорожей
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- Костя Андрейковець
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Україна розширить діючий безвізовий режим з Перу на всі типи подорожей — бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки журналістів, тощо.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Збільшуємо свободу подорожей для українців і відкриваємо Україну світові», — написав у Twitter Кулеба, зазначивши, що сьогодні Кабінет міністрів затвердив з Перу відповідну угоду.
- У березні Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю. У березні також почав діяти безвіз з Гренадою і заморськими територіями Нідерландів.
- До цього Україна підписала угоду про безвізовий режим з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадини, яка входить до Співдружності націй і очолюється королевою Великої Британії.