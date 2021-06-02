СБУ не дала вивезти з України обладнання для військових літаків

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СБУ

Служба безпеки запобігла вивезенню з України військового обладнання.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Частину продукції ділки планували доставити в країни, які перебувають під санкціям Радбезу ООН. Оперативники спецслужби зʼясували, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки. Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків.

Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.