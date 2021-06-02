В Ізраїлі фіксують випадки міокардиту серед чоловіків після другої дози вакцини Pfizer
- Автор:
- Олег Панфілович
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Leon Neal / Staff
Експерти Міністерства охорони здоровʼя Ізраїлю виявили випадки міокардиту серед вакцинованих від коронавірусу препаратом Pfizer.
Про це повідомляє Reuters.
«Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило у вівторок, що виявило невелику кількість випадків серцевого запалення, що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі», — йдеться в повідомленні.
Так, в Ізраїлі з грудня 2020 року по травень 2021 року зареєстрували 275 випадків міокардиту серед більш ніж 5 мільйонів вакцинованих. Більшість пацієнтів, у яких виникло серцеве запалення, провели в лікарні не більше за 4 дні, і 95% випадків були класифіковані як легкі. Дослідження показало, що «існує ймовірний зв’язок між отриманням другої дози (Pfizer) вакцини і появою міокардиту у чоловіків у віці від 16 до 30 років».
При цьому, такий зв’язок частіше спостерігався серед чоловіків у віці від 16 до 19 років, ніж в інших вікових групах. У заяві Pfizer сказано, що їй відомо про випадки міокардиту, при цьому зазначається, що зв’язок між ними і вакциною поки не встановлений.
- На початку року в Норвегії зафіксували смерть понад 30 осіб після введення їм вакцини Pfizer. Усі вони були старші 75 років і мали хронічні захворювання.