Відкриті до співпраці зі США. Влада Судану переглядає договір про будівництво військової бази Росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада Судану переглядає угоду з Москвою про будівництво бази матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту Росії на суданському узбережжі.
Про це повідомив начальник Генштабу Судану Мухаммед Усман аль-Хусейн, передає «Радіо Свобода».
«Ми не можемо підписувати угоди, які завдають шкоди Судану», — сказав він, додавши, що договір був підписаний представниками попередньої влади, але так і не був ратифікований, як того вимагає процедура прийняття міжнародних документів.
Аль-Хусейн також заявив, що Судан відкритий для військової співпраці зі США.
- Наприкінці осені 2020 року уряд Росії схвалив проєкт угоди з Республікою Судан про створення на її території бази Військово-морського флоту РФ для матеріально-технічного забезпечення. За угодою Судан надасть землю в Порт-Судан для будівництва бази на 4 кораблі, яка зможе приймати військові кораблі із ядерною енергетичною установкою. За договором, чисельність контингенту бази не повинна перевищувати 300 осіб. При цьому російські кораблі на базі будуть недоторканні (імунітет на огляд, обшук і арешт). Угода була укладена строком на 25 років.
- У квітні 2021 року стало відомо, що Судан зупинив будівництво військової бази, але в російському посольстві це заперечували.