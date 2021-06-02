Відкриті до співпраці зі США. Влада Судану переглядає договір про будівництво військової бази Росії

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Влада Судану переглядає угоду з Москвою про будівництво бази матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту Росії на суданському узбережжі.

Про це повідомив начальник Генштабу Судану Мухаммед Усман аль-Хусейн, передає «Радіо Свобода».

«Ми не можемо підписувати угоди, які завдають шкоди Судану», — сказав він, додавши, що договір був підписаний представниками попередньої влади, але так і не був ратифікований, як того вимагає процедура прийняття міжнародних документів.

Аль-Хусейн також заявив, що Судан відкритий для військової співпраці зі США.