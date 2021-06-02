Netflix у фільмі «Брат 2» переклав слово «бандерівець» як «український нацистський колаборант». Але згодом виправився

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Стримінговий сервіс Netflix в субтитрах до російського фільму «Брат 2», який вийшов на платформі 1 червня, спочатку переклав слово «бандерівець» як «український нацистський колаборант» («Ukrainian Nazi collaborator»). Але згодом після зауважень переклад виправили.

Про це повідомила нардеп від партії «Голос» Олександра Устінова у Facebook.

Вона розповіла, що звернулася до українців, які працюють у Netflix. Відтепер, за її словами, слово «бандерівець» у субтитрах до фільму перекладений як «banderite».

«Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав «бандерівець» у фільмі «Брат», як «Ukrainian Nazi collaborator». Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала українцям з Кремнівої долини […] Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений», — написала Устінова.

В оригіналі фільму «Брат 2» діалог звучить так: «- Слышь, земляк, а где здесь русские живут? - Москаль менi не земляк. - Бандеровец?»

«Брат» та «Брат 2» — російські бойовики 1997 та 2000 року. З 2015 року показ цих стрічок заборонений в Україні.