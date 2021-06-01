Міністр Ляшко розповів, що вакциновані CoronaVac після рішення ВООЗ зможуть отримати міжнародні сертифікати

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Tim Reckmann / Flickr

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після рішення Всесвітньої організації з охорони здоров’я дозволити використання вакцини CoronaVac усі щеплені нею українці матимуть змогу отримати міжнародний сертифікат.

Про це він написав у своєму Facebook.

«ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення», — пояснив Ляшко.