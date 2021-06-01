ВООЗ сертифікувала китайську вакцину CoronaVac. Її використовують і в Україні

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Matt Allworth / Flickr

Всесвітня організація з охорони здоров’я сертифікувала китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

Про це пише пресслужба ВООЗ.

«Світ відчайдушно потребує кількох вакцин проти COVID-19, щоб вирішити проблему величезної нерівності в доступі в усьому світі. Ми закликаємо виробників взяти участь у програмі COVAX, поділитися своїми ноу-хау і даними і внести свій внесок у встановлення контролю над пандемією», — сказала помічниця генерального директора ВООЗ з доступу до продуктів охорони здоровʼя Маріангела Сімао.

Внесення до переліку сертифікованих вакцин від ВООЗ дозволить компанії Sinovac надати свої препарати для глобальної ініціативи COVAX. Також це пришвидшить її погодження в інших країнах світу.

На основі отриманих даних ВООЗ рекомендує цю вакцину для людей від 18 років. Другу дозу препарату потрібно вводити у проміжку від двох до чотирьох тижнів. Там зазначили, що вакцина показала свою ефективність у 51% від зараження коронавірусом та у 100% від госпіталізації через цю хворобу.