ВООЗ сертифікувала китайську вакцину CoronaVac. Її використовують і в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Всесвітня організація з охорони здоров’я сертифікувала китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
Про це пише пресслужба ВООЗ.
«Світ відчайдушно потребує кількох вакцин проти COVID-19, щоб вирішити проблему величезної нерівності в доступі в усьому світі. Ми закликаємо виробників взяти участь у програмі COVAX, поділитися своїми ноу-хау і даними і внести свій внесок у встановлення контролю над пандемією», — сказала помічниця генерального директора ВООЗ з доступу до продуктів охорони здоровʼя Маріангела Сімао.
Внесення до переліку сертифікованих вакцин від ВООЗ дозволить компанії Sinovac надати свої препарати для глобальної ініціативи COVAX. Також це пришвидшить її погодження в інших країнах світу.
На основі отриманих даних ВООЗ рекомендує цю вакцину для людей від 18 років. Другу дозу препарату потрібно вводити у проміжку від двох до чотирьох тижнів. Там зазначили, що вакцина показала свою ефективність у 51% від зараження коронавірусом та у 100% від госпіталізації через цю хворобу.
- Україна має контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини Coronavac, із яких раніше вже отримали 1,2 млн доз. Враховуючи доставлені 26 травня 500 тисяч доз, країна ще має отримати 200 тисяч. Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.