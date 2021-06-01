У Львові завтра лунатимуть сирени. Жителів просять не панікувати
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Andrii Podilnyk / Unsplash
У Львові в середу, 2 червня, включать сирени оповіщення населення. Вони будуть звучати по всьому місту з 14:50 до 14:55.
Львівська міська рада закликає мешканців та гостей не панікувати.
«Це буде навчальне оповіщення міської територіальної громади за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», — заявили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій.
У місті будуть звучати сирени сигналу «Увага всім!». Під час оповіщення населенню слід включити радіо на станції «UA: Українське радіо» (103,3) або телевізор на каналах «UA: Львів» та «1-й Західний». Там буде звучати повідомлення від Департаменту з питань цивільного захисту.
- У Скадовському районі Херсонської області з 1 по 3 червня проходять військові навчання з ППО. Жителів також просили не панікувати і дотримуватися спокою. В районі закрили повітряний простір.
- До цього навчання проводилися в Києві. В ніч з 27 на 28 травня СБУ виконала антитерористичні заходи в столичному метро.