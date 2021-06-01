Папа Римський змінив систему покарань Ватикану за сексуальне насильство

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Папа Римський Бенедикт XVI вніс зміни в Шосту книгу Кодексу канонічного права («Санкції в Церкві»), які криміналізують сексуальне насильство щодо дорослих і дітей у ватиканському праві.

Про це повідомляє Associated Press.

Ватикан ввів кримінальну відповідальність за «залицяння» священиків до неповнолітніх або «вразливих» дорослих, офіційно визнавши такий метод злочинним.

Новий закон також скасовує більшу частину вільного трактування злочинів, що дозволяло єпископам і настоятелям ігнорувати або приховувати факти насильства. Відтепер за упущення і недбалість у розслідуванні насильства передбачена відповідальність, а священнослужителям за «використання сили, погроз і зловживання владою для здійснення статевих дій» загрожує позбавлення сану і суд, на якому їх позбавлятимуть церковної підтримки.

Напередодні Франциск ухвалив нові закони про покарання єпископів і релігійних керівників, які не змогли захистити свою паству. Новий кодекс містить ці зміни.