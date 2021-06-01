Папа Римський змінив систему покарань Ватикану за сексуальне насильство
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nacho Arteaga / Unsplash
Папа Римський Бенедикт XVI вніс зміни в Шосту книгу Кодексу канонічного права («Санкції в Церкві»), які криміналізують сексуальне насильство щодо дорослих і дітей у ватиканському праві.
Про це повідомляє Associated Press.
Ватикан ввів кримінальну відповідальність за «залицяння» священиків до неповнолітніх або «вразливих» дорослих, офіційно визнавши такий метод злочинним.
Новий закон також скасовує більшу частину вільного трактування злочинів, що дозволяло єпископам і настоятелям ігнорувати або приховувати факти насильства. Відтепер за упущення і недбалість у розслідуванні насильства передбачена відповідальність, а священнослужителям за «використання сили, погроз і зловживання владою для здійснення статевих дій» загрожує позбавлення сану і суд, на якому їх позбавлятимуть церковної підтримки.
Напередодні Франциск ухвалив нові закони про покарання єпископів і релігійних керівників, які не змогли захистити свою паству. Новий кодекс містить ці зміни.
- Вище керівництво Ватикану стикається з масовими звинуваченнями в сексуальному насильстві після скандалу з екскардиналом Теодором МакКерріком — колишнім архієпископом Вашингтону. У 2019 році його позбавили сану через звинувачення в сексуальних звʼязках із семінаристами.
- У березні 2019 року Папа Римський Франциск видав кілька законодавчих актів, які зобовʼязують ієрархів Римо-католицької церкви, а також службовців і працівників Ватикану передавати церковним слідчим усі повідомлення про сексуальне насильство з боку священників.