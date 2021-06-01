Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що Росія планує постачати Білорусі озброєння: Про створення баз не говорили

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про майбутні поставки Мінську сучасного російського озброєння.

Про це він сказав на нараді з питань білорусько-російської співпраці, повідомляє «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко розповів, що одна з тем зустрічі з Путіним стосувалася кооперації у військово-промисловому комплексі, зокрема поставок озброєння в Білорусь. Деталей він не повідомив, але зазначив, що Мінськ ще має визначитися з російськими колегами, що саме із сучасного озброєння насамперед необхідно країні.

Водночас самопроголошений президент стверджує, що на зустрічі не обговорювали створення російських військових баз у Білорусі, але в разі «якоїсь настороженості» у країну перекинуть російські війська.

«Ніяких обговорень у плані перекидання Збройних сил Росії на постійній основі, створення якихось баз — про це навіть не йшлося. І це нам не потрібно. Тому що за нашою концепцією військової безпеки Союзної держави в цьому поки немає ніякої необхідності. Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби (бази, аеродроми та інше в нас визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь», — заявив Лукашенко.