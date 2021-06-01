Відсьогодні вантажівкам заборонено рухатися дорогами державного значення у спеку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Відсьогодні вантажівкам заборонено рухатися державними дорогами у спеку.
Про це повідомляє «Укравтодор".
Там нагадали, що на дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.
Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Рух обмежуватимуть у денну пору доби за температури повітря понад 28 градусів тепла.
При цьому виняток робитимуть для вантажівок, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також беруть участь у запобіганні або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Водіям радять перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Контролюватимуть виконання цієї норми працівники «Укравтодору» та Національної поліції.