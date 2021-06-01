Заступник голови ОП Тимошенко: Україна здатна забезпечити до 400 тисяч вакцинацій на тиждень

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна може вакцинувати до 400 тисяч громадян на тиждень — система це дозволяє.

Він це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«Зараз ми розуміємо, що можемо забезпечити до 400 тисяч вакцинацій на тиждень. Ми прискорюємо темпи поставок, система готова», — сказав він, підкресливши, що реальні темпи залежать від обсягів і графіку поставки вакцин.

За словами Тимошенка, поки проблеми з вакцинацією населення немає. «Ми підготувалися. Далі — питання поставок. Це ж питання не тільки України — дефіцит вакцини є скрізь», — сказав він.