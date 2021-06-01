З 1 червня деякі категорії українців отримуватимуть підвищені пенсії. Хто й наскільки?

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

З 1 червня українці, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж, отримають підвищені пенсійні виплати.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Перерахунок був проведений з 1 квітня і, відповідно, у червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але й доплату за квітень і травень. Чому це робиться в червні, а не у квітні? Знову ж таки, питання в тому, що запроваджена квартальна звітність. Ми повинні брати дані про роботу, зокрема про страховий стаж, а комусь це відіграє досить велику роль, до лютого, а звіти подаються до 9 травня, тому ми маємо інформацію, оброблену для того, щоб можна було провести виплати в червні. Але ще раз повторю, ці перерахунки робляться з 1 квітня», — пояснив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Водночас він не зміг сказати, на яку суму зростуть виплати. «Не можу сказати, наскільки у кожного, тому що все залежить від заробітної плати і стажу кожного, тобто індивідуальні розрахунки, але в середньому десь зростання на 170—180 гривень», — зазначив Шамбір.

Видання пояснює, що закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачає щорічний перерахунок пенсії з 1 квітня особам, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули щонайменше два роки страхового стажу.