Зеленський визнав, що Меркель багато зробила для України, але він очікував більшого — що Німеччина допоможе зброєю

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський виступив за поставки Німеччиною зброї в Україну. Він нагадав, що з початку війни на Донбасі Берлін не надав озброєння, хоча у нього є можливості це зробити.

Про це глава держави заявив в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, його цитати наводить пресслужба Офісу президента.

Водночас, президент підкреслив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель «багато зробила» для України, але він очікував від неї «більшого».

«Ми хочемо більшого, і я від неї очікував більшого, особливо в «нормандському» форматі. Ми вдячні за те, що у нас є, але я знаю, що Німеччина може більше. Тому що те, що вони роблять для нас, вони роблять для себе. Чому вони цього не розуміють — я не знаю», — сказав Зеленський.

Президент, реагуючи на заяву співголови партії «зелених» Роберта Габека про підтримку поставок зброї в Україну, заявив: «Він [Габек] точно розуміє, що в України немає флоту, що наші береги незахищені, що таке летальна зброя, що Німеччина не надала нам з початку війни ніякої зброї, ніякої військової допомоги. А вона може — у Німеччини є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери».

Крім того, додав Зеленський, у Німеччини є «штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка — багато всього».

«Німеччина потужна в цьому напрямку. Німеччина — також одна з передових країн в автомобілебудуванні. А ще у Німеччини є геополітична зброя, і це якраз питання про Євросоюз. Якщо ми повертаємося до [теми] НАТО — це одна з країн, яка має вирішальне слово в цьому напрямку. І третє питання — «Північний потік — 2», у якому в Німеччини також вирішальне слово. Бо іноді можна зробити щось набагато більше, і це — в руках Німеччини», — підкреслив Зеленський.