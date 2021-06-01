МОЗ України зареєстрував COVID-вакцину AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя України зареєструвало вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca, виготовлену в Європейському Союзі, для екстреного застосування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

«Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca», — заявили у відомстві, додавши, що її вже схвалили Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

У МОЗ очікують, що до 6 червня в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну прибуде ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Цією партією будуть прищеплювати тих, хто вже отримав перше щеплення (медики, військові, соцпрацівники, священики), а також співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та людей у віці від 65 років.

«Другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі», — додали у відомстві.