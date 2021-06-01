Зеленський запропонував створити новий формат переговорів і включити в нього питання «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів з врегулювання ситуації в країні.

Про це він розповів в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, переклад якого опублікував Офіс президента.

У новий формат повинні увійти питання не тільки врегулювання ситуації на Донбасі, але також і повернення окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу «Північний потік — 2».

За словами президента України, такий формат можна було б обʼєднати з «нормандським». «У «нормандському» форматі не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. «Нормандський» формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції», — сказав Зеленський.