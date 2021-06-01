Китай повідомив про перший у світі випадок зараження людини пташиним грипом H10N3

Новини

Wikipedia / Andrei Niemimäki

У східній китайській провінції Цзянсу виявили перший у світі випадок зараження людини штамом пташиного грипу — H10N3.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну комісію охорони здоров’я Китаю (NHC).

41-річний чоловік з міста Чженьцзян був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури та погіршення стану. А через місяць, 28 травня, після проведення всіх аналізів медики дійшли висновку, що чоловік інфікувався H10N3, але подробиць, яким чином це сталося, не наводять.

У комісії лише додають, що стан пацієнта на цей час вже стабілізувався і він готовий до виписки з лікарні. Всіх, хто з ним контактував, раніше помістили під медичний нагляд — хворих серед них не виявили.

За даними NHC, раніше у світі не було зафіксовано жодного випадку зараження людей H10N3. Там також зазначають, що вірус має низьку патогенність, а ризик його поширення дуже низький.

У Всесвітній організації охорони здоровʼя зазначають, що зазвичай віруси пташиного грипу не інфікують людей. Однак є випадки, коли деякі високопатогенні штами спричинюють важку респіраторну хворобу. У більшості таких випадків інфіковані люди мали тісні контакти з інфікованими домашніми птахами або предметами, забрудненими їх послідом.