SpaceX купила дві нафтові вишки та почала перетворювати їх на плавучі космодроми
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Ілона Маска SpaceX будує два плавучі космодроми на базі двох куплених на початку 2021 року бурових установок.
Про це пише TechCrunch.
Нафтові платформи, які у 2022 році повинні стати космодромами «Деймос» і «Фобос», розташовані недалеко від дослідницького центру Starship у Бока-Чіка (штат Техас). Вони стануть стартовими і посадковими майданчиками для майбутньої багаторазової ракети Starship.
Вишки 8500 і 8501 раніше належали техаській компанії Valaris, яка в серпні 2020 року оголосила про банкрутство. Вишки продали за $3,5 мільйона кожну.
- Starship — це надважка ракета, яка складається з двох повністю багаторазових ступенів. Другий ступінь — пасажирський або вантажний космічний корабель (залежно від мети місії). SpaceX планує з 2021 року замінити цим кораблем свої ракети Falcon. Starship збираються використовувати в пілотованих місіях зі створення населених баз на Марсі та Місяці.
- 6 травня прототип Starship уперше здійснив успішну посадку. До цього він вибухав.