У Миколаєві регіональний статус російської мови оскаржили в суді
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»
Миколаївська обласна прокуратура звернулася до міського окружного адмінсуду з проханням скасувати регіональний статус російської мови. Прокуратура просить визнати недійсним рішення міськради Миколаєва від 21 серпня 2012 року № 19/4.
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень.
Напередодні міська рада відмовилася скасувати регіональний статус російської мови. Омбудсмен заявив, що депутати «неодноразово ігнорували рішення про скасування цього статусу», хоча мали його виконати протягом шести місяців з моменту набуття законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» чинності.
«Я двічі звертався до ОГПУ, щоб забезпечити його скасування в судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення», — додав Кремень.
- У січні місцеві органи влади в Закарпатській і Луганській областях скасували надання статусу регіональної іноземним мовам.
- 18 травня цього року Харківський окружний адмінсуд визнав недійсним рішення міської ради про статус російської мови як регіональної в місті. Харківська міськрада через суд хоче повернути російській мові цей статус.