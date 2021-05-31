У Миколаєві регіональний статус російської мови оскаржили в суді

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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»

Миколаївська обласна прокуратура звернулася до міського окружного адмінсуду з проханням скасувати регіональний статус російської мови. Прокуратура просить визнати недійсним рішення міськради Миколаєва від 21 серпня 2012 року № 19/4.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень.

Напередодні міська рада відмовилася скасувати регіональний статус російської мови. Омбудсмен заявив, що депутати «неодноразово ігнорували рішення про скасування цього статусу», хоча мали його виконати протягом шести місяців з моменту набуття законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» чинності.

«Я двічі звертався до ОГПУ, щоб забезпечити його скасування в судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення», — додав Кремень.