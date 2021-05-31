Україна заплатила аванс за виведення на орбіту супутника «Січ-2-30»

Новини

Україна заплатила європейській компанії ISILAUNCH аванс за виведення на орбіту Землі супутника «Січ-2-30». Конструкторське бюро «Південне» ім. Янгеля уклало відповідний договір з ISILAUNCH. Саме ця компанія уповноважена продавати послуги американської SpaceX з виведення супутників.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Скільки заплатили авансом, Уруський не каже. Раніше повідомлялося, що за запуск Держкосмос заплатить майже $2 мільйони.

Запускатимуть супутник в грудні 2021 року (резерв — січень 2022 року) з пускового майданчика SpaceX в США. Виводити його буде ракета Falcon-9.