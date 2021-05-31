В Індії 21 увʼязнений відмовилися виходити з вʼязниці через небезпеку коронавірусу

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В індійському штаті Уттар-Прадеш 21 увʼязнений з девʼяти вʼязниць відмовилися виходити умовно-достроково через небезпеку коронавірусу.

Про це пише India Today.

Засуджені направили владі відповідні листи-прохання, в яких вказали, що в умовах пандемії у вʼязниця набагато безпечніше. В увʼязнені їм надають харчування за розкладом і огляд лікарів. На волі вони бояться зіткнутися із «боротьбою за виживання».

«Оскільки вони представили прохання в письмовій формі, очевидно, що ми повинні прийняти їх позицію і поважати її», — заявив голова адміністрації індійських вʼязниць Ананда Кумар.

Індія зараз є головним осередком поширення коронавірусу. 8 травня Верховний суд розпорядився звільнити частину вʼязнів для розвантаження тюрем. У березні 2020 року через пандемію з 71 вʼязниці штату відпустили 11 тисяч осіб.

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