В Індії 21 увʼязнений відмовилися виходити з вʼязниці через небезпеку коронавірусу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В індійському штаті Уттар-Прадеш 21 увʼязнений з девʼяти вʼязниць відмовилися виходити умовно-достроково через небезпеку коронавірусу.
Про це пише India Today.
Засуджені направили владі відповідні листи-прохання, в яких вказали, що в умовах пандемії у вʼязниця набагато безпечніше. В увʼязнені їм надають харчування за розкладом і огляд лікарів. На волі вони бояться зіткнутися із «боротьбою за виживання».
«Оскільки вони представили прохання в письмовій формі, очевидно, що ми повинні прийняти їх позицію і поважати її», — заявив голова адміністрації індійських вʼязниць Ананда Кумар.
Індія зараз є головним осередком поширення коронавірусу. 8 травня Верховний суд розпорядився звільнити частину вʼязнів для розвантаження тюрем. У березні 2020 року через пандемію з 71 вʼязниці штату відпустили 11 тисяч осіб.
- В Індії різке зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати 5 квітня. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували понад 33 мільйони хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- Окрім цього, в Індії фіксують спалах рідкісного «чорного грибка», який виявляють у пацієнтів з коронавірусом.