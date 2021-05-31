Колишній ватажок «ДНР» Бородай став кандидатом в депутати від партії Путіна

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Ексватажок терористів «ДНР» Олександр Бородай балотується в Державну думу Російської Федерації від президентської партії «Единая Россия».

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Денис Казанський. Також він показав скріншот з сайту «Единая Россия».

Бородай має намір обиратися від Ростовської області. У його біографії зазначено, що тепер він обіймає посаду заступника гендиректора з розвитку в ТОВ «Царьград». Також зазначено, що він є головою правління «Союза добровольцев Донбасса», в який входять російські бойовики.

Для Бородая обрання в Державну думу буде не тільки публічною легітимізацією його політичного статусу. Фактично він стане представником бойовиків «ДНР» у російському парламенті.