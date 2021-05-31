Колишній ватажок «ДНР» Бородай став кандидатом в депутати від партії Путіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ексватажок терористів «ДНР» Олександр Бородай балотується в Державну думу Російської Федерації від президентської партії «Единая Россия».
Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Денис Казанський. Також він показав скріншот з сайту «Единая Россия».
Бородай має намір обиратися від Ростовської області. У його біографії зазначено, що тепер він обіймає посаду заступника гендиректора з розвитку в ТОВ «Царьград». Також зазначено, що він є головою правління «Союза добровольцев Донбасса», в який входять російські бойовики.
Для Бородая обрання в Державну думу буде не тільки публічною легітимізацією його політичного статусу. Фактично він стане представником бойовиків «ДНР» у російському парламенті.
- Партія «Единая Россия» цієї осені на виборах в органи влади всіх рівнів буде співпрацювати з так званим «Союзом добровольцев Донбасса», що складається з бойовиків, які воювали проти України на Донбасі. Секретар генеральної ради партії «Единая Россия» Андрій Турчак заявив, що у політсили із «союзом» збігаються цілі й завдання, а підписанням угоди вони оформили свої вже існуючі «братерські, ділові» відносини.
- Раніше в Міністерстві закордонних справ України з обуренням відреагували на заяву Центральної виборчої комісії Росії про наміри залучити до голосування на виборах до Держдуми восени жителів окупованих територій Донбасу, які мають російські паспорти.
- 30 травня ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що Росія не буде відкривати виборчі дільниці на окупованому Донбасі.