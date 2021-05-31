Україна, Грузія та Молдова попросили ЄС розробити механізм для передачі їм вакцин від коронавірусу

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Україна, Грузія та Молдова звернулися до Європейського Союзу з проханням розробити механізм передачі вакцин від коронавірусу для країн «Східного партнерства».

Про це йдеться у спільній заяві трьох урядів, яка опублікована на сайті Кабміну.

«Країни Асоційованого тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу в темпах вакцинації в державах-членах і країнах-партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи», — зазначають прем’єри трьох країн.

Вони також нагадують ЄС, що подібний механізм вже був застосований до балканських країн.