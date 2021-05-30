У Києві затримали чоловіка, який втік із залу Ірпінського міського суду
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- Катерина Кадакова
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Facebook / Поліція Київської області
У Києві в неділю, 30 травня, поліцейський затримав чоловіка, який два дні тому втік із залу Ірпінського міського суду.
Про це розповів керівник столичного главку Андрій Крищенко.
«Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу», — повідомив він.
Наразі затриманого передали правоохоронцям із Київської області для проведення слідчих дій.
- Уродженець Азербайджану Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли, обвинувачений у розбої (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України), у п’ятницю, 28 травня, втік з-під варти Ірпінського міського суду. Для розшуку втікача на території Києва та Київської області була введена спеціальна поліцейська операція.