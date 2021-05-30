У Києві затримали чоловіка, який втік із залу Ірпінського міського суду

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Facebook / Поліція Київської області

У Києві в неділю, 30 травня, поліцейський затримав чоловіка, який два дні тому втік із залу Ірпінського міського суду.

Про це розповів керівник столичного главку Андрій Крищенко.

«Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу», — повідомив він.

Наразі затриманого передали правоохоронцям із Київської області для проведення слідчих дій.