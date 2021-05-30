Bloomberg: ЄС пропонує США спільно протидіяти російській агресії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Європейський Союз направив до США проєкт заяви, яку планують ухвалити під час спільного саміту 15 червня. ЄС пропонує спільно протидіяти Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на текст заяви.

Також ЄС хоче тісно співпрацювати в усьому спектрі спільних проблем в рамках відповідних багатогранних підходів до Китаю.

«Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисну діяльність», — йдеться в заяві.

Окремо згадується і пропозиція владнати всі торгові суперечки, які з’явилися за часів президенства Дональда Трампа.