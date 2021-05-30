В Україні за добу виявили майже дві тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинували — вісім тисяч

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В Україні за минулу добу виявили 1 703 нових випадки зараження коронавірусом. Серед них 85 дітей та 10 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 1 330 людей, а померли від ускладнень — 84. Водночас 5 733 хворих одужали.

Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та Києві (96).

Також протягом минулої доби зробили 8 592 щеплення від коронавірусу. Сім тисяч з них вакцинували першою дозою, а 1,5 тисячі — завершили вакцинацію.