Ляшко запропонував призначити головним санітарним лікарем керівника Центру громадського здоровʼя

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко подав кандидатуру керівника Центру громадського здоровʼя Ігоря Кузіна на посаду головного санітарного лікаря.

Про це він повідомив журналістам, повідомляє «РБК-Україна».

Саме з посади головного санітарного лікаря Ляшко очолив МОЗ. Кандидатуру Кузіна запропонують Кабінету міністрів. «На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною в період епідемії виконувачем обовʼязків голови Центру громадського здоровʼя», — сказав міністр.

Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця заступником міністра охорони здоровʼя з економічного блоку. Головний санітарний лікар також є одним з заступників голови МОЗ.