У Києві за пʼяне водіння затримали колишнього гравця «Шахтаря» Шевчука

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У Києві ввечері 28 травня патрульні за водіння в нетверезому стані затримали колишнього захисника футбольного клубу «Шахтар» і збірної України Вʼячеслава Шевчука.

Як повідомляють «Київ оперативний» і «Трибуна», Шевчука зупинили на бульварі Лесі Українки, коли він перебував за кермом Porsche 911. Він мав ознаки алкогольного спʼяніння.

Приводом для затримання Шевчука стали образи і штовханина. Також він відмовився проходити тест на наявність алкоголю у крові. На Шевчука наділи наручники і посадили в патрульну машину, хоча він пручався.

На відеозаписі чутно, як він матюкається і вимагає від поліцейських пустити його «попісяти».

Як повідомляє Sport.ua, у пʼятницю ввечері Шевчук брав участь у святкуванні 85-річчя «Шахтаря». Імовірно, там він і напився.

Поліція Києва досі не повідомила деталі затримання.