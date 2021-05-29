Зеленський просить Кабмін змінити закон про запобігання корупції, щоб підвищити прозорість декларування

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звернувся з листом до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, в якому просить Кабмін невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону «Про запобігання корупції», аби підвищити прозорість процедури декларування.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголошує, що необхідно чітко визначити строк, протягом якого щодо чиновника після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження, які стосуються припинення підприємницької діяльності або його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

Також президент вважає, що слід відновити тридцятиденний термін, протягом якого посадовці зобовʼязані передати в управління іншим особам свої підприємства та корпоративні права.

Крім цього, він просить уточнити положення про те, що вимоги про передачу в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства, в якому особа обрана на посаду, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму і сукупна кількість яких становить не більше за 5% голосуючих акцій АТ.

Зеленський наголошує на необхідності обовʼязкового декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів. Це ж поширюється і на членів сімей посадових осіб.

Зеленський також виступає за відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної Ради, і проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.