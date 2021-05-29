В Україні 3 тисячі нових COVID-хворих. Одужали 10 тисяч людей

Новини

Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу зареєстрували 3 096 нових COVID-хворих, серед яких 144 дитини і 55 медиків. Найбільше нових хворих у Києві (377), Дніпропетровській (261) та Львівській (231) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За 28 травня в лікарні доставили 1 309 осіб. Померли 156 людей, одужали — 10 199.

Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 199 769 заражень (одужали 2 030 415 осіб) і 50 388 смертей.