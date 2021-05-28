Особистий літак диктатора Чаушеску продали за €120 тисяч
- Автор:
- Олег Панфілович
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Mediafax.ro
Особистий літак ROMBAC 1-11 румунського диктатора Ніколае Чаушеску був проданий на аукціоні за €120 тисяч.
Про це повідомляє Euronews.
Літак виготовили в Бухаресті в 1986 році за ліцензією Британської авіабудівної корпорації (BAC). Він був частиною флоту Чаушеску до грудня 1989 року, коли диктатор був повалений і страчений разом зі своєю дружиною.
Після падіння Чаушеску літак включили у флот державної авіаційної компанії Romavia. Його на деякий час позичили пакистанській компанії Aero Asia, а потім залишили в ангарі.
На аукціоні румунському колекціонерові за €95 тис. також продали автомобіль Paykan Hillman Hunter, подарований Чаушеску шахом Ірану в 1974 році.
- Ніколае Чаушеску був румунським диктатором, який правив у 1965—1989 роках. Обіймав посаду генерального секретаря Комуністичної партії Румунії. Унаслідок протестів був скинутий з посади, а потім розстріляний.