Особистий літак диктатора Чаушеску продали за €120 тисяч

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Mediafax.ro

Особистий літак ROMBAC 1-11 румунського диктатора Ніколае Чаушеску був проданий на аукціоні за €120 тисяч.

Про це повідомляє Euronews.

Літак виготовили в Бухаресті в 1986 році за ліцензією Британської авіабудівної корпорації (BAC). Він був частиною флоту Чаушеску до грудня 1989 року, коли диктатор був повалений і страчений разом зі своєю дружиною.

Після падіння Чаушеску літак включили у флот державної авіаційної компанії Romavia. Його на деякий час позичили пакистанській компанії Aero Asia, а потім залишили в ангарі.

На аукціоні румунському колекціонерові за €95 тис. також продали автомобіль Paykan Hillman Hunter, подарований Чаушеску шахом Ірану в 1974 році.