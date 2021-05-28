Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА Марію Чорну

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Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Марію Чорну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у пʼятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення.Він побажав Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати потенціал Кіровоградщини.

Чорна — випускниця Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Кіровоградського національного технічного університету. З 2011 року Чорна працювала спочатку заступником, а з 2020 року — директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.