«Волого і прохолодно»: синоптики дали прогноз на останні дні травня

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29—31 травня погода в Україні буде вологою та прохолодною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Періодичні короткочасні дощі з грозами спостерігатимуться практично по всій території країни. Поступове зниження температури вже з 29 травня відбудеться у західних областях, а 30 травня похолоднішає по всій території України.

29 травня очікуються помірні дощі з грозами; у північних, центральних та південних областях місцями значні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі +12...+17 °С, вдень +17...+22 °С на сході та південному сході країни до +28 °С. У західних областях вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С. 30—31 травня синоптики прогнозують невеликі та помірні дощі, місцями грози.