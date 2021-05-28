Раді рекомендують ухвалити законопроєкт про відмову від звичайних паперових паспортів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про відмову від паспортів у формі книжечки.

Про це пише пресслужба Ради.

У документі зазначається, що паспорти-книжечки будуть чинними до закінчення строку дії. Після цього їх замінять на ID-картки. Нових паспортів-книжечок не видаватимуть.

Очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк зазначив, що в Україні закінчуються бланки таких паспортів, а також поскаржився на масову підробку.

«Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013—2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати. До того, ж за 2019—2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів. Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Ті, кому виповниться 25 і 45 років, будуть отримувати нові ID-картки», — пояснив він.

Під час обговорення у комітеті нардепи висловили низку зауважень до законопроєкту, зокрема у питаннях оплати за паспорт.