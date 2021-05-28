Неповнолітня з «ДНР» через мінне поле перейшла на неокуповану територію України

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МВС

Неповнолітня дівчина з окупованої частини Донецької області самостійно прийшла на лінію розмежування через мінне поле.

Про це пише пресслужба МВС.

Вона повідомила, що хоче проживати на неокупованій території України. Дівчині 16 років, вона разом із бабусею, яка є її опікуном, живе в окупованій Горлівці.

«Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні», — зазначили у відомстві.

Наразі дівчина перебуває у притулку під наглядом поліцейських. Її оглянули медики і не виявили жодних тілесних ушкоджень.