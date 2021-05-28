У Китаї новий епізод «Друзів» зазнав жорсткої цензури. BTS, Леді Гагу і Бібера вирізали

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У китайській версії нового фільму «Друзі: Воззʼєднання» від HBO Max вирізали сцени з гуртом BTS, Леді Гагою, Джастіном Бібером і відсиланням до ЛГБТ.

Як пише ВВС, платформи iQiyi, Youku і Tencent Video, які отримали права на трансляцію, вкоротили фільм, керуючись правилами цензури Комуністичної партії КНР.

У Китаї серед молоді «Друзі» дуже популярні. Багато фанатів кажуть, що саме цей серіал познайомив їх із західною культурою і навчив англійської мови. Цензура засмутила фанатів і їм довелося обмінюватися вирізаними шматками в соцмережах і посиланнями на піратські сайти, які розмістили повну версію фільму.

Цікаво, що кожна платформа різала фільм по-своєму. iQiyi скоротила його на 6 хвилин, а Youku на 4 хвилини. Поки не ясно, чи видав уряд директиву про цензуру, чи платформи самі вирішили різати фільм, щоб не пропустити «політично чутливий» контент.

Чим BTS, Гага і Бібер розлютили Китай?

Один з учасників південнокорейського бойз-бенду BTS раніше згадав загальну «історію болю» Південної Кореї з США під час Корейської війни. Пекін у цій війні підтримував Північ. Слова учасника BTS розлютили китайських користувачів соціальних мереж.

Бібер у 2014 році опублікував фото в Instagram біля храму Ясукуні в Токіо. Храм присвячений японським воїнам, які загинули за імператора під час Другої світової війни. У Китаї Ясукуні вважається символом відмови Японії визнавати звірства своїх солдат щодо китайського народу.

Леді Гага потрапила у немилість через зустріч з Далай-ламою в 2016 році. Китайські чиновники розцінили її візит як підтримку тибетського сепаратизму.