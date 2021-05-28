ПриватБанк очолив австрієць Герхард Бьош

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Business Ukraine

Наглядова рада ПриватБанку призначила австрійського фінансиста Герхарда Бьоша новим головою правління. На посаду він вступить після погодження Національним банком.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Там зазначили, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, він протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.

«Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації», — додали у ПриватБанку.

Business Ukraine

Financial Club пише, що Бьош тепер працює першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Він закінчив Віденський університет (Австрія) і має ступінь магістра соціально-економічних наук.