ПриватБанк очолив австрієць Герхард Бьош
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Business Ukraine
Наглядова рада ПриватБанку призначила австрійського фінансиста Герхарда Бьоша новим головою правління. На посаду він вступить після погодження Національним банком.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Там зазначили, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, він протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.
«Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації», — додали у ПриватБанку.
Financial Club пише, що Бьош тепер працює першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Він закінчив Віденський університет (Австрія) і має ступінь магістра соціально-економічних наук.
- Бьош замінить на цій посаді Петра Крумханзла — 23 січня 20201 року завершився його трирічний контракт. До моменту нового призначення в. о. голови правління була заступниця Крумханзла з питань фінансів Ганна Самаріна.