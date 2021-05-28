NYT: Прокуратура Нью-Йорка розслідує ймовірне втручання України у президентські вибори 2020 року

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Пресслужба президента України

Федеральна прокуратура Нью-Йорка розслідує можливе втручання чинних і колишніх українських чиновників у вибори президента США у 2020 році. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Прокуратура Брукліну разом з ФБР зосереджена на українських чиновниках, яких підозрюють у спробі вплинути на вибори: вони начебто поширювали необґрунтовані твердження про корупцію тоді ще кандидата у президенти Джо Байдена через кілька каналів, у тому числі через Джуліані.

Прокурори вивчають поїздку адвоката Трампа в Європу у грудні у 2019 році, під час якої він зустрівся з українськими офіційними особами, в тому числі з депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем. Співробітники американської розвідки раніше попереджали Трампа, що Деркач намагався використовувати Джуліані для поширення дезінформації. Сам адвокат говорив, що не отримував такого попередження.

Ліворуч — Рудольф Джуліані. Праворуч — Андрій Деркач. Facebook / Andrey Derkach

Кримінальне розслідування почалося в останні місяці правління Трампа, і про нього раніше не повідомлялося. Розслідування ведуть окремо від федерального розслідування щодо Джуліані.