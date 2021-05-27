Суд визнав протиправними обмеження абітурієнтів з «ЛДНР» та окупованого Криму вступати лише у визначені виші

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Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав протиправними та нечинними деякі пункти наказів Міністерства освіти та науки України щодо обмеження можливостей вступати до вищих навчальних закладів абітурієнтам із окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованого Криму.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook громадська організація Social Action Centre, посилаючись на рішення суду.

«17 травня 2021 суд визнав, що такі обмеження суперечать конституційним засадам рівності та доступності права на освіту і є дискримінацією в розумінні Закону № 5207-VI», — заявили в організації.

Як зазначають правозахисники, раніше абітурієнти з «ЛДНР» та окупованого Криму могли вступати або в тимчасово переміщені заклади вищої освіти, або в розташовані на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження відповідні військово-цивільні адміністрації).

«У нас є норма закону України «Про вищу освіту», яка передбачає вступ абітурієнтів із АР Крим, непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей згідно з квотою в будь-який виш, а також порядки, які передбачають спеціальний порядок вступу», — зауважили в організації.

Також наголошується, що апеляційний суд задовольнив позов, поданий правозахисною організацією, яка не є потерпілою стороною, але представляє людей, яких було дискриміновано.