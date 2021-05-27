Бред Пітт домігся в суді спільної опіки над дітьми. Він судився з Джолі 5 років

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Американський актор Бред Пітт виграв в суді у колишньої дружини, актриси Анджеліни Джолі у справі про опіку над шістьма дітьми. Майже через пʼять років Пітт отримав право на спільну опіку.

Про це повідомляють Page Six і BBC.

Розгляд тривав з моменту розлучення — з 2016 року. Рішення виніс суддя Джон Одеркірк, найнятий акторами. Він заслухав фахівців з догляду за дітьми і близьких до сімʼї. У підсумкову угоду про опіку були внесені значні зміни, але їх суть поки не розкривається.

Тепер за рішенням суду 17-річна Пакс, 16-річна Захара, 14-річна Шайло, 12-річні близнюки Вівʼєн і Нокс будуть виховуватися разом. На 19-річного Меддокса рішення не поширюється.

Інсайдери проте повідомляють, що Джолі продовжує юридичну боротьбу. Вона не заперечує проти спільної опіки, але є «інші чутливі моменти».

У минулому році актриса вимагала усунути Одеркірка від справи, заявляючи про його упередженість та відмову дозволити дітям давати показання.