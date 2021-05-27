Іспанський «Вільяреал» став переможцем Ліги Європи

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Twitter / ZeroAFC

Іспанський футбольний клуб «Вільяреал» став переможцем Ліги Європи сезону 2020/2021. У фіналі він здолав англійський «Манчестер Юнайтед» у серії пенальті.

Останній поєдинок цьогорічного розіграшу відбувся у польському місті Гданськ. Основний час закінчився із рахунком 1:1.

«Вільяреал» вийшов уперед ще на 29 хвилині матчу. Голом з подачі зі штрафного відзначився форвард іспанців Жерар Морено.

Англійці змогли відігратися аж у другому таймі. Після подачі з кутового та виносу м’яча зі штрафної Маркус Рашфорд пробив з льоту. Але м’яч після серії рикошетів відлетів до Едінсона Кавані, який забив майже у пусті ворота.

У доданий арбітром час команди не змогли визначити переможця, а тому доля кубку вирішувалася у серії пенальті. 10 ударів поспіль гравці обидвох клубів реалізовували, а 11-й пішли бити голкіпери. Воротар «Вільяреалу» Херонімо Рульї свій удар забив, а потім відбив пенальті від свого колеги з «Манчестер Юнайтед» — Давіда де Хеа. Таким чином із результатом 11:10 у серії пенальті перемогу здобув «Вільяреал».