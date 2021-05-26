Джефф Безос залишить пост гендиректора Amazon 5 липня. У цей день компанії виповниться 27 років

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Засновник Amazon Джефф Безос оголосив, що залишить пост генерального директора компанії 5 липня 2021 року. Amazon у цей день виповниться 27 років.

Про це він сказав під час щорічних зборів акціонерів компанії, повідомляє CNBC.

Безос зазначив, що цю дату вибрали, тому що для нього вона значима. Мільярдер пояснив, що у цей день у 1994 році він офіційно заснував Amazon.

Безос після того, як залишить пост, буде виконавчим головою ради директорів, а новим гендиректором замість нього стане Енді Джессі, який очолює Amazon Web Services. Безос переконаний, що той «буде видатним лідером».

«Енді добре знають в компанії, він працював в Amazon майже стільки ж, скільки я», — підкреслив засновник компанії, якого цитує Bloomberg.

Безос у лютому оголосив, що залишить посаду гендиректора компанії. Amazon є найбільшою корпорацією з продажу товарів і послуг через інтернет. Виручка компанії у 2020 році становила $386,1 мільярда (у 2019 було $280,5 мільярда). Сам Безос — найбагатша людина у світі. За даними Forbes, його статки оцінюють у $188,9 млрд.