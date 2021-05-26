У Facebook слідом за Instagram можна буде приховувати вподобайки

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Katya Austin / Unsplash

Facebook та Instagram вирішили дати можливість користувачам приховувати кількість лайків під своїми дописами. Ця функція вже доступна на Instagram, а протягом кількох тижнів з’явиться й у Facebook.

Про це йдеться у спільному релізі соцмереж.

Приховати вподобайки в Instagram можна у налаштуваннях у категорії «Дописи» (Posts) — «Приховати лічильник уподобань і переглядів» (Hide Like and View Counts).

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Відображення лайків можна як налаштовувати для кожного допису (до й після публікації), так і відімкнути їх для всієї стрічки.

У соцмережах пояснили, що вирішили дати користувачам вибір — використовувати цю функцію або ж ні. Під час тестування дійшли висновку, що для одних користувачів приховування вподобайок було бажаним, а от інших — дратувало.