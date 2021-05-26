Справа MH17: суд завершив попереднє засідання. Судді та адвокати оглянули уламки літака

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Twiter / CourtMH17

Суд у справі про збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року завершив попереднє засідання.

Про це пише The Associated Press.

Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема і кабіну пілотів.

Як зазначив суддя Хендрік Стінхейс, цей візит був необхідний для того, аби суд мав змогу самостійно зробити певні спостереження. На етапі винесення вироку судді можуть врахувати це як докази вини або невинуватості.

Уже в червні 2021 року суд розпочне розгляд справи по суті. Це триватиме приблизно рік.