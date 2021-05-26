Справа MH17: суд завершив попереднє засідання. Судді та адвокати оглянули уламки літака
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twiter / CourtMH17
Суд у справі про збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року завершив попереднє засідання.
Про це пише The Associated Press.
Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема і кабіну пілотів.
Як зазначив суддя Хендрік Стінхейс, цей візит був необхідний для того, аби суд мав змогу самостійно зробити певні спостереження. На етапі винесення вироку судді можуть врахувати це як докази вини або невинуватості.
Уже в червні 2021 року суд розпочне розгляд справи по суті. Це триватиме приблизно рік.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули.
- Росія свою причетність до катастрофи літака відкидає, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення у причетності до катастрофи росіянам — генерал-майору Сергію Дубинському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).