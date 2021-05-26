Україна отримала вже четверту партію китайської вакцини Sinovac — ще 500 тисяч доз

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В Україну 26 травня прибула вже четверта партія китайської вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech — ще 500 тисяч доз препарату.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.

У відомстві зазначили, що зараз отримана партія вакцин відправляється на лабораторний контроль.

«Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Температура зберігання +2...+8 ℃, препарат не потребує особливих умов холодового ланцюга», — додали у МОЗ.

Зазначимо, загалом Україна має контракт на поставку 1,9 млн доз цієї вакцини, із яких раніше вже отримали 1,2 млн доз. Враховуючи доставлені 26 травня 500 тисяч доз, країна ще має отримати 200 тисяч. Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня.